Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о предстоящем обращении президента Франции Эммануэля Макрона в среду вечером. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

«Российский «теневой флот» доконал?» — задала риторический вопрос Захарова.

Бюро Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) рассмотрит в среду предложение о запуске процедуры по отрешению от власти Эммануэля Макрона.

Лидер парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано выразила надежду, что Бюро сочтет резолюцию об импичменте приемлемой к исполнению.

После отставки главы правительства Франции Себастьена Лекорню, который пробыл в должности менее месяца, в политических кругах Пятой республики набирает популярность идея об отставке Эммануэля Макрона. На эту тему уже высказались не только противники главы государства, но и люди, в прошлом состоявшие в его команде — например, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Обычные граждане, судя по опубликованным социологическим опросам, тоже устали от Макрона и выступают за то, чтобы он покинул свой пост досрочно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист предрек досрочную отставку Макрона из-за рынков.