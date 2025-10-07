Бюро Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) рассмотрит в среду предложение о запуске процедуры по отрешению от власти президента Эммануэля Макрона, заявила лидер парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано. Об этом сообщает BFMTV.

По ее словам, 8 октября будет созвано Бюро Национального собрания, которое рассмотрит предложение партии, подписанное 104 депутатами.

Политик выразила надежду, что Бюро сочтет резолюцию об импичменте приемлемой к исполнению.

До этого журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что 80-90% французов хотели бы отставки Макрона, однако с учетом особенностей французской политической системы это почти невозможно.

По его словам, «в такой сверхцентрализованной стране, где все решения принимаются в Париже, избавиться от президента с помощью импичмента почти нереально». Аналитик подчеркнул, что отставка Макрона пошла бы на благо Франции, так как его политика приносит стране ущерб в различных сферах.

Ранее во Франции призвали к чрезвычайным мерам из-за хода Макрона против России.