Экономист предрек досрочную отставку Макрона из-за рынков

Экс-замдиректора МВФ Лакман: финансовые рынки могут лишить Макрона президентства
true
true
true
close
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президента Франции Эммануэля Макрона могут досрочно лишить поста не политические оппоненты, а финансовые рынки, не выдержавшие груза госдолга и дефицита бюджета страны. Такой прогноз в своем аналитическом материале для издания L представил бывший заместитель директора МВФ, экономист Десмонд Лакман.

Эксперт назвал политический хаос в стране, выраженный в отставке пятого премьер-министра, лишь верхушкой айсберга. Реальная проблема, по его мнению, заключается в «ужасающей» экономической ситуации: госдолг достиг 116% ВВП, а дефицит бюджета — 6%. При этом политической воли для решения этих вопросов нет.

Лакман предрекает Франции кризис по греческому сценарию или по образцу отставки британского премьера Лиз Трасс, которую «уволили» финансовые рынки. Механизм, по его словам, простой: кредиторы перестанут предоставлять Франции займы по приемлемым процентным ставкам, что спровоцирует панику и экономический коллапс.

«Часто именно такое давление со стороны рынков способно вызывать необходимые политические изменения», — отметил экономист.

В такой ситуации у Макрона не останется выбора, кроме как пойти на крайние меры для успокоения инвесторов, полагает аналитик.

«Лучшее, что он мог бы сделать, — это назначить досрочные президентские выборы, а не держать всех в неопределенности еще полтора года. Но если ситуация достигнет критических масштабов, его к этому принудят рынки», — предупредил Лакман.

После отставки главы правительства Франции Себастьена Лекорню, который пробыл в должности менее месяца, в политических кругах Пятой республики набирает популярность идея об отставке президента Эммануэля Макрона. На эту тему уже высказались не только противники главы государства, но и люди, в прошлом состоявшие в его команде — например, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Обычные граждане, судя по опубликованным социологическим опросам, тоже устали от Макрона и выступают за то, чтобы он покинул свой пост досрочно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрона раскритиковали за обсуждение войны с Россией вместо внутренних проблем.

