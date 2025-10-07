«Отставка в интересах Франции»: Макрона призывают досрочно покинуть пост президента

После отставки главы правительства Франции Себастьена Лекорню, который пробыл в должности менее месяца, в политических кругах Пятой республики набирает популярность идея об отставке президента Эммануэля Макрона. На эту тему уже высказались не только противники главы государства, но и люди, в прошлом состоявшие в его команде — например, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Обычные граждане, судя по опубликованным социологическим опросам, тоже устали от Макрона и выступают за то, чтобы он покинул свой пост досрочно.

Идея отставки президента Франции Эммануэля Макрона набирает в политическом классе Франции все большую популярность, пишет Le Figaro. Критики Макрона указывают, что он привел страну к тяжелому политическому кризису, который будет лишь усугубляться в случае, если он останется у власти еще полтора года — весь оставшийся ему срок.

Об этом, в частности, заявил бывший премьер-министр Франции и лидер партии «Горизонты» Эдуар Филипп. Выступая в эфире радиостанции RTL, он указал на риск «краха государства» из-за принятых Макроном ошибочных решений.

По его словам, Франции необходимо «организованно и достойно выйти из политического кризиса, который вредит стране», а «еще 18 месяцев» пребывания Макрона у власти — это «слишком долго».

«Во Франции во времена Пятой республики гарантом институтов власти является президент Республики. Его мандат — быть главой государства (...) Я констатирую, что авторитет и преемственность государства сейчас не уважаются», — заявил Эдуар Филипп.

Схожее мнение выразил мэр Канн и вице-президент ассоциации глав городов Франции Давид Лиснар, заявивший, что Макрон должен подать в отставку «в интересах Франции».

«Глава государства несет главную ответственность за сложившуюся ситуацию, на карту поставлены Пятая республика и будущее нашей страны», — сказал Лиснар.

Президент региона Нормандия Эрве Морен резко высказался в адрес Макрона еще до отставки премьер-министра Себастьена Лекорню. Он заявил, что «состав этого правительства оскорбителен», так как две трети министров в нем переназначены из предыдущего кабмина.

«Вместо того, чтобы возвращать из прошлого тех, кто завел нас в тупик, единственный выход — это отставка пиарщика (то есть Макрона. — «Газета.Ru») с последующими президентскими выборами», — написал он в соцсети Х 5 октября.

Марин Ле Пен, представляющая правую партию «Национальное объединение», заявила, что роспуск Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) «абсолютно необходим», а отставка Эммануэля Макрона была бы «мудрым решением».

Лидер другой правой партии «Отвоевание» («Реконкиста») Эрик Земмур высказал аналогичную мысль. «Только новые президентские выборы разблокируют страну», — написал он в соцсети X.

Что говорят соцопросы

Более двух третей французов выступают за отставку президента страны Эммануэля Макрона, сообщает компания Odoxa по результатам социологического опроса.

«70% граждан Франции выступают за отставку президента... Среди поддержавших отставку есть все слои населения», — говорится в публикации.

57% опрошенных считают Макрона «полностью ответственным» за политический кризис, в который погрузилась страна. Почти столько же (60%) при этом полагают, что кроме президентских во Франции нужно провести и парламентские выборы, то есть поменять нынешнюю конфигурацию власти целиком.

Макрон не собирается уходить

Позиция Макрона по вопросу отставки была озвучена исполняющей обязанности министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Авророй Берже.

«Президент не должен и не будет уходить в отставку... Президент был избран и переизбран демократическим путем», — заявила она в эфире телеканала TF1.

Тем не менее, обсуждение отставки уже перешло в практическую плоскость. В Бюро Национального собрания (высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента) поступило предложение об отрешении Макрона от власти, подписанное 104 депутатами. Об этом на своей странице в X сообщила лидер парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано.

По законам Франции импичмент президента — очень непростая процедура. Его должны по отдельности поддержать обе палаты парламента, после чего будет назначено их совместное заседание. Отставка случится, если за нее в итоге проголосуют не менее 617 из 925 членов двух палат.