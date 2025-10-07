Путин объяснил, почему решил встретиться с военным руководством в Петропавловском соборе

Путин объяснил решение о встрече с военным руководством в Петропавловском соборе

Президент России Владимир Путин начал встречу с военным руководством России с Петропавловского собора, где погребены императоры, начиная с Петра 1. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «возникла необходимость поговорить лично», кроме того, для этого появился «хороший повод». Вероятно, глава государства имел в виду свой день рождения.

«Я решил встречу сегодня начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые по сути делали современную Россию. И вам это будет приятно и интересно», — сказал Путин.

Сегодня глава государства провел совещание с руководством Минобороны и Генштаба РФ, а также командующими группировками войск в зоне специальной военной операции. Он заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО на Украине. По его словам, решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными.

Российский лидер также подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин заявил, что удары по российским мирным объектам не помогут Украине.