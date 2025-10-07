МАГАТЭ получило сведения об атаке на Нововоронежскую АЭС

МАГАТЭ сообщило о получении отчета об атаке ВСУ на Нововоронежскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию об ударе беспилотника ВСУ по Нововоронежской АЭС. Об этом говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

Отмечается, что безопасность ядерного объекта не компроментирована. При этом директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что«АЭС никогда не должны подвергаться атакам».

7 октября в «Росэнергоатоме» сообщили, что БПЛА ВСУ попытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС. Дрон был подавлен, но врезался в башню градирни действующего шестого энергоблока АЭС и сдетонировал. Повреждений станция при этом не получила.

6 октября на Запорожской АЭС сообщили о повторной атаке на станцию. Согласно российским данным, она подверглась артиллерийским обстрелам. В Госдуме пообещали, что Россия в ответ «очень больно» ударит по Киеву.

Ранее «Росатом» сообщил об отключении энергоблока Нововоронежской АЭС.