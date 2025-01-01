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Блок Нововоронежской АЭС был автоматически отключен

«Росатом» сообщил об отключении энергоблока Нововоронежской АЭС для ремонта
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Ульяна Соловьева/РИА Новости

В Воронежской области энергоблок №7 Нововоронежской АЭС (атомной электростанции) был автоматически отключен для ремонта. Об этом сообщает госкорпорация «Росатом».

Там отметили, что система сработала штатно согласно предусмотренным алгоритмам, нарушений пределов и условий безопасного использования при этом не было зафиксировано.

«Радиационный фон в районе АЭС соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области», — заявила пресс-служба госкорпорации.

Там добавили, что сейчас три эксплуатируемых энергоблока №4, 5, 6 несут нагрузку в 2191 МВт.

1 января директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал, что руководство Запорожской атомной электростанции планирует завершить процесс получения российских лицензий на эксплуатацию всех шести энергоблоков к 2028 году.

Ранее сообщалось, что в Японии у АЭС разместят палатки, защищающие от радиоактивных частиц.

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