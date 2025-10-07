В России пообещали ответить на атаки на Запорожскую АЭС

Картаполов: за атаки на ЗАЭС Россия ударит туда, где «будет очень больно» Киеву

Россия в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не будет бить по украинским АЭС, поскольку могут пострадать мирные люди, но сделает противнику больно по-другому. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий уточнил, что это будут удары по центрам подготовки ВСУ, по производствам, по логистике, по грузам.

По словам Картаполова, каждый такой удар сокращает количество вооружения и снаряжения у украинской армии и помогает российским войскам продвигаться вперед, выполняя задачи специальной военной операции.

Он также отметил, что ударами по ЗАЭС Украина пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу и обвинить в этом Россию.

6 октября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.

Вечером того же дня ЗАЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ.

