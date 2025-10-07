На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России пообещали ответить на атаки на Запорожскую АЭС

Картаполов: за атаки на ЗАЭС Россия ударит туда, где «будет очень больно» Киеву
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Россия в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не будет бить по украинским АЭС, поскольку могут пострадать мирные люди, но сделает противнику больно по-другому. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий уточнил, что это будут удары по центрам подготовки ВСУ, по производствам, по логистике, по грузам.

По словам Картаполова, каждый такой удар сокращает количество вооружения и снаряжения у украинской армии и помогает российским войскам продвигаться вперед, выполняя задачи специальной военной операции.

Он также отметил, что ударами по ЗАЭС Украина пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу и обвинить в этом Россию.

6 октября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.

Вечером того же дня ЗАЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее на ЗАЭС оценили возможность повторения сценария «Фукусимы».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами