В «Росэнергоатоме» сообщили о попытке атаки на АЭС в Воронежской области

Беспилотник ВСУ попытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС в ночь на 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба «Росэнергоатома» в своем Telegram-канале.

Дрон был подавлен, но врезался в башню градирни действующего шестого энергоблока АЭС и сдетонировал.

«Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся», — подчеркнули в концерне.

Подчеркивается, что происшествие не повлияло на работу станции. Сейчас четвертый, пятый и шестой энергоблоки АЭС находятся в работе, а седьмой находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября.

7 октября на Запорожской АЭС сообщили о повторной атаке на станцию. Согласно российским данным, она подверглась артиллерийским обстрелам. В Госдуме пообещали, что Россия в ответ «очень больно» ударит по Киеву.

Ранее в МАГАТЭ указали на риски ядерной безопасности на Запорожской АЭС.