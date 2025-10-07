Путин примет участие в саммите лидеров стран СНГ

Путин 10 октября посетит Душанбе и примет участие в саммите лидеров стран СНГ

В пятницу, 10 октября, президент России Владимир Путин посетит Таджикистан и примет участие в саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом заседании принимают участие только лидеры и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев», — уточнил Ушаков.

По его словам, заседание будет посвящено укреплению связей между странами СНГ, развитию экономических отношений, а также проблемам обеспечения безопасности государств. Председателем заседания выступит президент Таджикистана Эмомали Рахмон, поскольку встреча состоится в Душанбе.

Также 6 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал неформальный саммит СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге ближе к концу года. Точной даты пока нет.

Представитель Кремля добавил, что этим вопросом займутся сразу же после того, как в Москве 15 октября состоится первый российско-арабский саммит.

Ранее в Кремле допустили скорую встречу Путина и Алиева.