На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле допустили скорую встречу Путина и Алиева

Ушаков допустил возможность контактов Путина и Алиева в Душанбе 8–10 октября
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

На полях мероприятий, который пройдут в Душанбе 8–10 октября, могут состояться контакты президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Путин прилетит в Таджикистан 8 октября. В рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

«Это часть работы на всех саммитах», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста о возможности двусторонних контактов Путина с лидерами других стран во время его визита в Душанбе.

По его словам, например, это могут быть контакты глав РФ и Азербайджана.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Алиев позвонил Путину в его день рождения. Он заявил, что президенты также обсудили другие темы.

Ранее Путин признал наличие проблем между Россией и Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами