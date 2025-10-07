На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, о чем говорили Алиев и Путин во время телефонного разговора

Песков: Алиев поздравил Путина с днем рождения, обсуждались и другие темы
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину в его день рождения. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Алиев поздравил Путина с днем рождения, обсуждались и другие темы», — поделился Песков.

7 октября Путин отмечает 73-летие. Прошлый день рождения Путин провел за работой. Тогда у него были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Путина с днем рождения поздравил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин

Также глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения в Telegram-канале.

Путина также уже успели поздравить президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения.

