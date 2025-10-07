На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили сообщения об изменении одной цели СВО

Депутат Чепа: требования России к Украине не ослабевают
Виталий Белоусов/РИА Новости

Украинская сторона пользуется западными разведданными и оружием НАТО, однако Россия продолжит добиваться внеблокового и нейтрального статуса этой страны. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа (на фото).

Так он отреагировал на слова аналитика, эксперта по безопасности Александра Колбина, который допустил, что одна из целей СВО — достижение нейтрального и внеблокового статуса Украины — в будущем может эволюционировать.

Чепа заявил, что отправка Киеву западного оружия, специалистов и разведданных говорит о том, что НАТО по факту уже является участником конфликта. По его словам, главной задачей российской стороны является прекращение и дальнейшее недопущение расширения сил альянса на восток.

«Мы это требуем и наше требование не ослабевает. Мы говорим о том, что Украина может вступать в Евросоюз, но недопущение НАТО — это обязательное условие, которое не должно измениться», — добавил депутат.

Спецоперация на Украине идет уже не первый год, но разговоры о причинах ее проведения продолжаются до сих пор. Переговорные процессы, участниками которых выступали не только отдельные страны, но и военно-политические альянсы, зашли в тупик, что привело к началу активной фазы полномасштабного конфликта. Какие события предшествовали спецоперации и чем руководствовался президент России Владимир Путин, объявляя о ее проведении, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор оценил перспективы воздушного перемирия в зоне СВО.

