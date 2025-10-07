На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал о возможности изменения целей СВО

Аналитик Колбин: цель СВО о внеблоковом статусе Украины может эволюционировать
Алексей Майшев/РИА Новости

Одна из целей военной операции на Украине может претерпеть изменения, речь идет о внеблоковом статусе Киева. Об этом в издании «Россия в международной политике» заявил эксперт по безопасности Александр Колбин.

По словам Колбина, формально Киев уже действует в связке с Североатлантическим альянсом, пользуясь оружием стран НАТО и разведкой Запада для нанесения ударов по России. На этом фоне нейтральный статус Украины не только в экономическом или культурном, но и в военном плане отходит в прошлое, считает он.

«В таком контексте требование о «нейтральном, внеблоковом статусе» Украины — противоречащее уже сложившейся… объективной реальности — будет, я думаю, также эволюционировать», — подчеркнул аналитик.

Специальная военная операция (СВО) на Украине идет уже не первый год, но разговоры о причинах ее проведения продолжаются до сих пор. Переговорные процессы, участниками которых выступали не только отдельные страны, но и военно-политические альянсы, зашли в тупик, что привело к началу активной фазы полномасштабного конфликта. Какие события предшествовали спецоперации и чем руководствовался президент России Владимир Путин, объявляя о ее проведении, — в материале «Газеты.Ru».

Путин обозначил основные цели СВО, среди которых:

Демилитаризация Украины: отказ от стремления вступить в НАТО и закрепление в конституции страны нейтрального (внеблокового) статуса. Нейтральный статус означает, что Украина не сможет размещать на своей территории военную инфраструктуру третьих стран.

Денацификация Украины: русский язык должен получить статус второго государственного, а власти страны обязаны полностью запретить неонацистские организации и движения.

Закрепление существующих территориальных реалий: защита республик Донбасса, а также создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России и ее мирное сосуществование с Украиной.

Ранее российские военные за сутки сбили более 300 дронов в ходе СВО.

СВО: последние новости
