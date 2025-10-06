Военкор оценил перспективы воздушного перемирия в зоне СВО

Перспективы объявления воздушного перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сомнительны из-за расширения беспилотных полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) до размера бригад. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своей колонке для kp.ru.

Журналист отметил, что Киеву необязательно получать согласие Москвы, если он хочет одностороннего прекращения воздушных ударов. При этом Украина не ценила жесты доброй воли, совершаемые ранее Россией, подчеркнул военкор.

«В конце концов, говоря о перемирии, противник сам свои беспилотные полки расширяет до бригад. Уж точно не для того, чтобы соблюдать моратории», — написал Коц.

Военкор добавил, что Россия может согласиться пойти на воздушное перемирие, если будут соблюдены ряд условий. В частности, если об этом попросит не президент Украины Владимир Зеленский, а его американский коллега Дональд Трамп, и если к этому времени российские войска уже поразят все необходимые цели, уточнил журналист.

В ночь на 5 октября ВС России атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА.

После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили об отсутствии договоренностей по воздушному перемирию.