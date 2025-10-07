Россия в ближайшее время отменит визовый режим с тремя странами

В ближайшее время Россия намерена ввести безвизовый режим с тремя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к стратегической сессии по развитию туризма в РФ.

«Планы и целевые показатели на будущее. <…> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», — говорится в материалах.

Кроме того, уточняется, что упрощение визового режима с рядом стран позволило привлечь дополнительно два миллиона иностранных туристов. К 2030 году планируется увеличить количество туристических поездок иностранцев в Россию на 11 миллионов к текущим пяти миллионам.

7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что туристический поток в России вырос за восемь месяцев 2025 года на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, наблюдается устойчивая положительная динамика по туристическому потоку, причем не только внутреннему, но и по въездному.

До этого президент России Владимир Путин оценил важность отмены визового режима с Китаем. По его словам, это не только упростит поездки граждан, но и благоприятно скажется на развитии бизнеса и расширении деловых связей между двумя странами.

Ранее в России предложили сохранить исчезающие города с помощью туристов.