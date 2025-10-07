На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия в ближайшее время отменит визовый режим с тремя странами

Россия отменит визовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией
true
true
true
close
Dmitrii Sakharov/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшее время Россия намерена ввести безвизовый режим с тремя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к стратегической сессии по развитию туризма в РФ.

«Планы и целевые показатели на будущее. <…> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», — говорится в материалах.

Кроме того, уточняется, что упрощение визового режима с рядом стран позволило привлечь дополнительно два миллиона иностранных туристов. К 2030 году планируется увеличить количество туристических поездок иностранцев в Россию на 11 миллионов к текущим пяти миллионам.

7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что туристический поток в России вырос за восемь месяцев 2025 года на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, наблюдается устойчивая положительная динамика по туристическому потоку, причем не только внутреннему, но и по въездному.

До этого президент России Владимир Путин оценил важность отмены визового режима с Китаем. По его словам, это не только упростит поездки граждан, но и благоприятно скажется на развитии бизнеса и расширении деловых связей между двумя странами.

Ранее в России предложили сохранить исчезающие города с помощью туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами