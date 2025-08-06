В России предложили сохранить исчезающие города с помощью туристов

В России 129 малых городов попали под угрозу исчезновения, за десять лет численность населения в них сократилась на 3,4 млн человек. По словам гендиректора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, тенденция сгущения в крупные агломерации характерна сегодня для всех стран. Сохранить такие города можно с помощью инвестирования в туризм, но сделать это получится только в 10-20% населенных пунктов из сотни, заявил он Tsargrad.tv.

Люди во всем мире уезжают в крупные города с хорошей инфраструктурой, и остановить эту тенденцию в XXI веке крайне сложно, отметил эксперт. По его мнению, в данном случае сохранение таких городов возможно только с помощью развития туризма, привлечения внимания к культурному наследию.

« То есть если эти города не просто какие-то поселки городского типа, а имеют под собой какие-то исторические связи, корни. В таком случае туризм, интерес к росту туризма, культурный туризм, природный и прочий способствует сохранению малых городов», — пояснил Гращенков.

В качестве примера он напомнил о концепции сохранения малых городов в Ивановской области – таких, как Кинешма, Плёс и другие. Привлечение туристов влечет за собой развитие ресторанного, гостиничного, рекреационного бизнеса, и, как следствие, обеспечивает людей рабочими местами. Хорошая инфраструктура, в свою очередь, привлечет и удаленщиков, которые будут жить в таких уютных городах, а работать на компании в крупных, считает специалист.

Однако применить такой подход можно лишь к 10-20% городов от 129, предупредил Гращенков. Он напомнил, что в других странах – например, в Китае, Бразилии, США – обычно такие города, которые «отработали» свое в промышленный век, остаются в прошлом.

«Они все-таки, если в них нет реальной необходимости, обречены на то, чтобы не пережить этот век», — заключил политолог.

Напомним, по данным РАНхиГС в 129 городах, оказавшихся под угрозой исчезновения, проживают 3,4 млн человек. Основные причины возможного исчезновения — сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса. В исследовании отмечается, что наибольшее сокращение населения произошло в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, а также в периферийных городах депрессивных регионов.

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