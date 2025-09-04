Путин оценил важность отмены визового режима с Китаем

Путин: решение об отмене виз с Китаем приведет к росту поездок

Важность отмены виз между Россией и Китаем высоко оценил президент России Владимир Путин, заявив, что это решение станет стимулом для роста туристического потока. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с представителем Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, российский лидер подчеркнул, что безвизовый режим не только упростит поездки граждан, но и благоприятно скажется на развитии бизнеса и расширении деловых связей между двумя странами.

«Это, в целом, такой очень добрый жест со стороны руководства Китайской Народной Республики», — добавил российский лидер

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о введении властями Китая с 15 сентября безвизового режима для россиян. Согласно его заявлению, пилотный проект, разрешающий въезд в страну без виз обладателям обычных загранпаспортов, будет действовать до 14 сентября следующего года.

В Министерстве экономического развития РФ назвали решение Китая о введении безвизового режима неожиданным шагом. По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никиты Кондратьева, в настоящее время Россия не планирует вводить аналогичные меры и отменять визы для граждан Китая.

Ранее в Минтрансе рассказали, как изменится авиасообщение России с Китаем после отмены виз.