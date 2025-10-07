Мишустин сообщил о росте турпотока в России

Мишустин: турпоток в России вырос на 5,5% за 8 месяцев 2025 года

Туристический поток в России вырос за восемь месяцев 2025 года на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал на стратегической сессии по развитию туризма в стране премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас наблюдается устойчивая положительная динамика по туристическому потоку, причем не только внутреннему, но и по въездному.

«В целом в прошлом году было совершено уже свыше 90 миллионов поездок. И за восемь месяцев текущего года рост составил почти 5,5%. В ближайшее время он может набрать более значимый темп», — подчеркнул Мишустин.

До этого стало известно, что в России растет интерес к путешествиям в регионах с развивающимся агротуризмом. За последний год спрос на аренду загородных домов в девяти таких субъектах вырос на 41%.

По словам аналитиков, россияне выбирают агротуризм с целью отдохнуть на природе и вживую увидеть, как устроено сельское хозяйство.

Чаще всего они отдают предпочтение для таких путешествий Ленинградской, Псковской, Нижегородской и Калининградской областям, а также Бурятии и Татарстану.

