На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Токаев поздравил Путина с днем рождения

Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление союзничества России и Казахстана
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера, передает РИА Новости.

7 октября Путин празднует 73-летие.

Глава Казахстана отметил значительный личный вклад Путина в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Особое внимание Токаев и Путин в ходе телефонного разговора уделили практическим аспектам реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, а также обсудили актуальные вопросы, говорится в телеграмме.

До этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора поздравил с Днем рождения Путина. Узбекский лидер отметил значительный вклад главы РФ в укрепление и расширение дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в день своего рождения, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с днем рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами