Токаев поздравил Путина с днем рождения

Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление союзничества России и Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера, передает РИА Новости.

7 октября Путин празднует 73-летие.

Глава Казахстана отметил значительный личный вклад Путина в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Особое внимание Токаев и Путин в ходе телефонного разговора уделили практическим аспектам реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, а также обсудили актуальные вопросы, говорится в телеграмме.

До этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора поздравил с Днем рождения Путина. Узбекский лидер отметил значительный вклад главы РФ в укрепление и расширение дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в день своего рождения, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с днем рождения.