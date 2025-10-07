Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с днем рождения президенту РФ Владимиру Путину подчеркнул, что россияне связывают с именем главы государства значимые социальные достижения. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

«Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире», — говорится в поздравлении главы государства.

В конце сентября Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле. Главы государств обсудили вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Кроме того, Путин и Лукашенко затронули тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

Лукашенко отметил, что между Москвой и Минском накопилась куча вопросов. По его словам, несмотря на разговоры о частых встречах двух лидеров, «они давно уже не встречались».

Одной из основных тем переговоров стал конфликт на Украине. По итогам встречи Лукашенко заявил, что у России есть «очень хорошее» предложение, с которым Киеву стоит согласиться, чтобы не «потерять» страну. Также белорусский президент заявил о желании поговорить с Владимиром Зеленским. Кроме Украины, лидеры обсудили двусторонние вопросы, в том числе строительство АЭС и поставки газа в Белоруссию.

Ранее Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от американцев.