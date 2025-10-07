На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на слова Арестовича о срыве встречи Путина и Зеленского

Песков: Путин и Зеленский встречались в Париже, но о других планах неизвестно
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский встречались в Париже в 2019 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он прокомментировал высказывание бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в интервью журналистке Ксении Собчак о том, что встреча лидеров РФ и Украины якобы должна была состояться в Стамбуле в апреле 2022 года. Арестович отметил, что знает сроки, поскольку находился в переговорной группе.

«Они виделись в Париже — в Париже была встреча, но это была не двусторонняя встреча тогда», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что представители государств «общались кратко на полях этой многосторонней встречи», это был «нормандский формат». Он добавил, что о других планах на переговоры между лидерами ничего неизвестно.

Песков отметил, что Арестович не способен отражать точку зрения украинской стороны по территориальному вопросу. Представитель Кремля подчеркнул, что в решении этой ситуации возникла «большая пауза», но не по вине России.

Ранее военкор оценил шансы Арестовича стать президентом Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами