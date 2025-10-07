В Кремле ответили на слова Арестовича о срыве встречи Путина и Зеленского

Песков: Путин и Зеленский встречались в Париже, но о других планах неизвестно

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский встречались в Париже в 2019 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он прокомментировал высказывание бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в интервью журналистке Ксении Собчак о том, что встреча лидеров РФ и Украины якобы должна была состояться в Стамбуле в апреле 2022 года. Арестович отметил, что знает сроки, поскольку находился в переговорной группе.

«Они виделись в Париже — в Париже была встреча, но это была не двусторонняя встреча тогда», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что представители государств «общались кратко на полях этой многосторонней встречи», это был «нормандский формат». Он добавил, что о других планах на переговоры между лидерами ничего неизвестно.

Песков отметил, что Арестович не способен отражать точку зрения украинской стороны по территориальному вопросу. Представитель Кремля подчеркнул, что в решении этой ситуации возникла «большая пауза», но не по вине России.

