«Как Саша Белый на стрелку». Арестович хочет поехать к Путину

Арестович заявил, что на посту президента Украины сразу бы поехал в Москву

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором рассказал, что сделает, когда (или если) займет место главы государства. Первым делом Арестович собирается отправить в тюрьму нынешнего лидера Украины, а после отправиться в Москву, но «не на поклон», а как «Саша Белый на стрелку». Он также уверен в необходимости отдать России «четыре области и Крым».

Путина — на стрелку

Алексей Арестович заявил, что, если когда-нибудь займет пост президента Украины, сразу же отправится в Россию, на встречу с лидером страны Владимиром Путиным, чтобы пересматривать отношения двух стран.

«Я бы поехал в Москву сразу. Как говорится: «Иду на вы». Это не на поклон, а это как Саша Белый на стрелку. <…>

Я не квалифицирую это как поездку на поклон», — сказал Арестович в интервью Ксении Собчак.

Он добавил, что, заняв президентское кресло, также призвал бы подвести итоги двусторонних отношений с 1991 года, чтобы пересмотреть их на уровне «причинно-следственной связи», а также был бы готов сам сменить вектор внешней и внутренней политики.

«Украина больше никогда не будет представлять угрозу для Российской Федерации со своей территории. По крайней мере, я собираюсь обеспечить такие условия на время своей каденции и заложить преемственность политики», — заверил политик.

Зеленского — в тюрьму

Арестович также пообещал осудить действующего президента Владимира Зеленского за военные преступления, если ему удастся сместить его с поста.

«Я собираюсь осудить Зеленского как военного преступника, который совершал преступления против Украины, попадающие под конкретные [статьи] уголовного кодекса», — сказал экс-советник Зеленского.

Он также раскрыл подробности взаимоотношений между украинским президентом и главой его офиса Андреем Ермаком. По словам Арестовича, те, кто утверждают, что Украиной на самом деле управляет Андрей Ермак, «ничего не знают». Все ключевые решения принимает Зеленский, а Ермак — его «менеджер», подчеркнул он.

«И хотя он [Ермак] многое пытается решать сам, между ними идет война за границы. Я был свидетелем лично», — подытожил политик.

«Как ФРГ и ГДР»

Арестович отметил, что согласен с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания территорий российскими.

«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР... Будет длящееся мирное соглашение, не договор... Вывожу войска, ставлю их по границе», — сказал он.

В дальнейшем между Россией и Украиной может быть создана линия соприкосновения, как между КНДР и Республикой Корея, заключил Арестович.

Встреча Путина и Зеленского

Арестович также рассказал о сорвавшейся встрече Путина и Зеленского, которая якобы должна была состояться в Стамбуле в апреле 2022 года. Он даже назвал конкретную дату — 9 апреля.

«Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, уже решено было полностью. Стамбульское коммюнике, которое подписали Мединский и Арахамия, следующим шагом должна была быть встреча», — заявил Арестович.

Переговоры не удалось «довести» после приезда тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона на Украину, уточнил экс-советник, назвав отмену встречи «преступлением против Украины и украинского народа».

Политический обозреватель Александр Гурнов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «политической байкой» рассказ о том, что приезд Джонсона сорвал переговоры.

«Арестович в своем интервью пересказал множество политических баек, которые часто фигурируют в информационном поле. Мы же с вами еще долго не узнаем, готовилась ли какая-то встреча на самом деле или нет, и что могло бы измениться, если бы она состоялась. Тут надо помнить только о том, что у истории нет сослагательного наклонения, а потому надо исходить из того, что мы имеем», — заявил политолог.

Эксперт уверен, что Арестович сильно преувеличивает влияние Джонсона на украинские власти. Кроме того, встреча Путина и Зеленского в любом случае не принесла бы окончательного решения украинского конфликта, считает эксперт.

«Встреча Путина и Зеленского не имеет никакого смысла для исторического процесса, а важна только для украинского лидера как возможность пиариться», — подчеркнул Гурнов.