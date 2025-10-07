На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на слова Арестовича о передаче территорий РФ

Песков: Арестович не может отражать точку зрения Украины по вопросу территорий
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович не способен отражать точку зрения украинской стороны по территориальному вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он прокомментировал интервью Арестовича журналистке Ксении Собчак, в котором бывший советник согласился с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания территорий российскими.

«Сейчас Арестович вряд ли способен как-то отражать точку зрения киевского режима. Он, собственно, этого не делает. Мы занимаемся конкретными делами с киевским режимом сейчас», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в решении территориального вопроса возникла «большая пауза» не по вине РФ.

До этого военкор Дмитрий Стешин оценил шансы Арестовича стать лидером Украины. По мнению журналиста, несмотря на то, что он бегло ориентируется в международной обстановке, у него нет политического потенциала.

Ранее Россия объявила Арестовича в международный розыск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами