Песков: Арестович не может отражать точку зрения Украины по вопросу территорий

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович не способен отражать точку зрения украинской стороны по территориальному вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он прокомментировал интервью Арестовича журналистке Ксении Собчак, в котором бывший советник согласился с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания территорий российскими.

«Сейчас Арестович вряд ли способен как-то отражать точку зрения киевского режима. Он, собственно, этого не делает. Мы занимаемся конкретными делами с киевским режимом сейчас», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в решении территориального вопроса возникла «большая пауза» не по вине РФ.

До этого военкор Дмитрий Стешин оценил шансы Арестовича стать лидером Украины. По мнению журналиста, несмотря на то, что он бегло ориентируется в международной обстановке, у него нет политического потенциала.

Ранее Россия объявила Арестовича в международный розыск.