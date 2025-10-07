На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России объяснили, чем грозит присутствие западных стран в Афганистане

Лавров: силовое присутствие в Афганистане сторонних игроков приведет к конфликтам
Depositphotos

Силовое присутствие в Афганистане внерегиональных игроков приведет к конфликтам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем вступительном слове на VII заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

Министр также отметил, что Россия призывает страны Запада скорректировать конфронтационный курс в отношении Кабула.

По словам Лаврова, вовлечение Афганистана в политические процессы региона поспособствует деятельности экономических и многосторонних объединений. Он также подчеркнул, что Россия «полностью разделяет такой подход, объявив в июле этого года об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан», а также сняла ограничения на межгосударственное сотрудничество.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула, потому что она находится близко к Китаю. Он пригрозил, что, если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, «произойдет что-то плохое».

В ответ на это правительство Афганистана напомнило Трампу о соглашении о невмешательстве США во внутреннюю политику. Позднее спикер «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Забиулла Муджахид заявил, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не получит контроль над авиабазой Баграм.

Ранее в Госдуме объяснили, почему США не вторгнутся в Афганистан снова.

