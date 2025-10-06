На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Талибан отказался отдавать авиабазу в Афганистане США

Спикер Талибана Муджахид: Афганистан никогда не передаст авиабазу Баграм США
true
true
true
close
DoD/Global Look Press

Спикер «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Забиулла Муджахид заявил, что Афганистан не вернет США авиабазу Баграм. Об этом он сказал в интервью Sky News.

«Афганцы никогда и ни при каких обстоятельствах не допустят передачи своей земли кому-либо», — подчеркнул талиб.

При этом Муджахид сообщил, что талибанское правительство провело переговоры с представителями США о повторном открытии посольства Афганистана в Вашингтоне и американского посольства в Кабуле.

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула в Афганистане, потому что ее местоположение важно из-за близости к Китаю.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. 31 августа того же года США полностью вывели из республики свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее в Госдуме заявили, что США не захотят повторять негативный опыт вторжения в Афганистан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами