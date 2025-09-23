«Cимвол позора»: в Госдуме объяснили, почему США не вторгнутся в Афганистан снова

Депутат Журавлев заявил, что США второй раз не сунутся в Афганистан

Афганистан — символ американского позора, Белый дом не решится снова «наступить на те же самые грабли» и вторгнуться в страну, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«В принципе, конечно, США ведут настолько агрессивную внешнюю политику, что можно допустить их вторжение в любую суверенную страну планеты. Но Афганистан среди них будет точно не на первом месте. Это все-таки символ американского позора — туда вложены были миллиарды долларов, армия США десятилетиями пыталась победить местное население, но в итоге так ничего и не вышло. Весь мир прекрасно помнит кадры, на которых люди висят на шасси у вылетающих из Кабула американских самолетов. Примерно такое же эпическое видео, как эвакуация из Сайгона во время вьетнамской войны. Снова сунуться туда же, наступить на те же самые грабли администрация Трампа, каким бы он сам ни был эксцентричным президентом, точно не решится. Ситуация вокруг базы в Баграме еще раз подтвердила — нынешние афганские власти точно ни на какой компромисс с США идти не собираются», — сказал Журавлев.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула в Афганистане, потому что ее местоположение важно из-за близости к Китаю.

В беседе с The Times официальный представитель движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) Забихулла Муджахид заявил, что талибы «прогнали» США и больше не согласятся на их возвращение:

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. 31 августа того же года США полностью вывели из республики свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее депутат Матвеев заявил, что США не захотят повторять негативный опыт вторжения в Афганистан.