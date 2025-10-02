На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Появится что-то еще»: Зеленский намекнул, что ждет от США «Томагавки»

Зеленский дал понять, что ждет от Трампа передачу Украине «Томагавков»
Global Look Press

У Украины может появиться другое дальнобойное оружие после встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил украинский президент, его слова приводит издание «Страна».

«До сегодняшнего дня мы использовали для ударов по РФ только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то еще», — сказал он.

Как пишет «Страна», такое заявление Зеленского может быть намеком на передачу Украине «Томагавков».

2 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакого «волшебного оружия» для Вооруженных сил Украины (ВСУ), способного кардинально поменять ход событий на линии фронта, не существует.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

По данным The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Источники газеты сообщили, что обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков оценил вероятность передачи Западом Киеву ядерных технологий.

