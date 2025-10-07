На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СБУ стала преследовать тех, кто пишет слово «Россия» с заглавной буквы

Чиновник Барбашов: СБУ преследует пишущих слово «Россия» с заглавной буквы
true
true
true
close
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Николаевское подразделение Службы безопасности Украины (СБУ) заводит дела даже на тех граждан, кто в сети пишет «Россия» с заглавной буквы. Об этом РИА Новости заявил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«Основанием для уголовного обвинения может послужить даже написание названия страны Россия с большой буквы», — подчеркнул он.

По словам Барбашова, подобного рода провокации нужны властям Украины, чтобы повысить показатели функционирования украинских спецслужб.

2 октября сообщалось, что «мовный патруль» в Киеве пришел на книжный рынок и начал оскорблять жителей, которые говорят на русском или покупают книги на русском языке.

Украинские СМИ писали, что магазины, в которые заходил «мовный патруль», опечатывались. Кроме того, недовольную бабушку назвали «кацапкой».

Книги на русском активисты призвали сдавать на утилизацию, а не продавать.

На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил за право русскоязычных жителей Украины говорить и учить на родном языке.

Ранее на Украине назвали «дестабилизирующими» призывы соблюдать права русских.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами