СБУ стала преследовать тех, кто пишет слово «Россия» с заглавной буквы

Николаевское подразделение Службы безопасности Украины (СБУ) заводит дела даже на тех граждан, кто в сети пишет «Россия» с заглавной буквы. Об этом РИА Новости заявил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«Основанием для уголовного обвинения может послужить даже написание названия страны Россия с большой буквы», — подчеркнул он.

По словам Барбашова, подобного рода провокации нужны властям Украины, чтобы повысить показатели функционирования украинских спецслужб.

2 октября сообщалось, что «мовный патруль» в Киеве пришел на книжный рынок и начал оскорблять жителей, которые говорят на русском или покупают книги на русском языке.

Украинские СМИ писали, что магазины, в которые заходил «мовный патруль», опечатывались. Кроме того, недовольную бабушку назвали «кацапкой».

Книги на русском активисты призвали сдавать на утилизацию, а не продавать.

На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил за право русскоязычных жителей Украины говорить и учить на родном языке.

Ранее на Украине назвали «дестабилизирующими» призывы соблюдать права русских.