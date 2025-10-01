На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН высказались о притеснениях русскоязычных на Украине

В ООН заявили о праве русскоязычных жителей Украины говорить на родном языке
Kay Nietfeld/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает за право русскоязычных жителей Украины говорить и учить на родном языке. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

«Что совершенно очевидно для генерального секретаря, так это то, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать свой родной язык», – сказал он в ответ на просьбу агентства прокомментировать, как, с позиции Гутерриша, обстоят дела с соблюдением прав русскоязычного населения на Украине.

6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет настаивать на том, чтобы восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины стало обязательным условием долгосрочного урегулирования конфликта. Он отметил, что на Украине уничтожают все, что связано с Россией. При этом особую ненависть Киев демонстрирует по отношению к русскому языку, использование которого было запрещено, подчеркнул дипломат.

Ранее на Украине назвали «дестабилизирующими» призывы соблюдать права русских.

Новости Украины
