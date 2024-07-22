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На Украине назвали дестабилизирующими призывы соблюдать права русских

Стефанишина назвала дестабилизирующими призывы к соблюдению прав русских

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Reuters

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что призывы соблюдать языковые права русскоязычных граждан приведут к дестабилизации ситуации в стране. Об этом пишет ТАСС.

«Когда те или иные бывшие политики или действующие европейские политики начинают цепляться за такие маленькие вещи, это лишь дестабилизирует», — сказала она.

По ее словам, на Украине для русских нет никаких ограничений, за исключением ситуации с языком «из некоторых соображений безопасности».

Стефанишина уверена, что если добавить в законодательство нормы, связанные с русскоязычным меньшинством, то боевые действия в стране никогда не закончатся.

До этого издание «Страна.ua» писало, что на данный момент на всей территории Украины русский язык преподается только в трех школах. Таким образом, язык изучает около 770 детей. В 2022 году их было 455 тысяч.

Незадолго до этого сообщалось, что русский язык навсегда покинет эфиры украинских телеканалов через три месяца, заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

Ранее на Украине решили убрать «русскость» из жестового языка.

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