«Страна»: мовный патруль пришел на книжный рынок в Киеве в поиске русских книг

«Мовный патруль» в Киеве пришел на книжный рынок и начал оскорблять жителей, которые говорят на русском или покупают книги на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Мовные активисты пришли на популярный книжный рынок на Почайной в поисках русскоязычных книг», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что магазины, в которые заходил «мовный патруль», опечатывались. Кроме того, недовольную бабушку назвали «кацапкой».

Книги на русском активисты призвали сдавать на утилизацию, а не продавать.

Как пишет «Страна», ранее против «мовных патрулей» выступила языковой омбудсмен, так как они могут вызвать «дестабилизацию».

1 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил за право русскоязычных жителей Украины говорить и учить на родном языке.

6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет настаивать на том, чтобы восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины стало обязательным условием долгосрочного урегулирования конфликта. Он отметил, что на Украине уничтожают все, что связано с Россией. При этом особую ненависть Киев демонстрирует по отношению к русскому языку, использование которого было запрещено, подчеркнул дипломат.

Ранее на Украине назвали «дестабилизирующими» призывы соблюдать права русских.