В Киеве прокомментировали решение Трампа по поставкам ракет Tomahawk

В Киеве не знают, какое решение принял президент США Дональд Трамп по поставкам Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на украинских чиновников.

«(Киев — прим. ред.) не знает, какое решение принял Трамп», — отмечается в сообщении.

По данным источника, в последние недели американские чиновники выражали озабоченность тем, смогут ли Соединенные Штаты контролировать использование Вооруженными силами Украины ракет Tomahawk после того, как их купят и передадут Киеву страны НАТО.

Накануне в ходе выступления в Белом доме Трамп сказал, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk на Украину. Позже он заявил о необходимости получения четких гарантий относительно целей применения крылатых ракет перед одобрением их передачи Украине.

В понедельник бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что между РФ и США может начаться война, если Украина применит ракеты Tomahawk.

5 октября президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил, что возможные поставки Tomahawk Украине приведут к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях России и США.

Ранее в США заявили об отсутствии у Украины необходимых для запуска Tomahawk систем.