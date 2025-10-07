На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве прокомментировали решение Трампа по поставкам ракет Tomahawk

Axios: Киев не знает, какое решение Трамп принял по поставкам ракет Tomahawk
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

В Киеве не знают, какое решение принял президент США Дональд Трамп по поставкам Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на украинских чиновников.

«(Киев — прим. ред.) не знает, какое решение принял Трамп», — отмечается в сообщении.

По данным источника, в последние недели американские чиновники выражали озабоченность тем, смогут ли Соединенные Штаты контролировать использование Вооруженными силами Украины ракет Tomahawk после того, как их купят и передадут Киеву страны НАТО.

Накануне в ходе выступления в Белом доме Трамп сказал, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk на Украину. Позже он заявил о необходимости получения четких гарантий относительно целей применения крылатых ракет перед одобрением их передачи Украине.

В понедельник бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что между РФ и США может начаться война, если Украина применит ракеты Tomahawk.

5 октября президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил, что возможные поставки Tomahawk Украине приведут к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях России и США.

Ранее в США заявили об отсутствии у Украины необходимых для запуска Tomahawk систем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами