Журналист Бааб: лидеры Запада не смогут повторить выступление Путина на «Валдае»

Российский президент Владимир Путин продемонстрировал на заседании клуба «Валдай» такую выносливость, которая недоступна западным политикам. Такое мнение выразил немецкий журналист Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Как отметил журналист, после 45-50-минутной речи российский лидер в течение трех часов вел дискуссию с политологами, историками и журналистами.

«Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент», — подчеркнул Бааб.

6 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов по вопросу вотума недоверия против нее призвала представителей Евросоюза «очень внимательно выслушать» выступление Владимира Путина на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай».

В ходе своей речи российский лидер назвал простофилями тех, кто после распада СССР ожидал хороших отношений с Западом.

Путин отметил, что указанные «простофили» решили, что общая семья народов будет «по-семейному хорошо жить», но этого не произошло. Главное из заявлений российского лидера на «Валдае» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии впечатлились выступлением Путина на «Валдае».