Глава ЕК призвала «внимательно слушать» выступление Путина на «Валдае»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов по вопросу вотума недоверия против нее призвала представителей Евросоюза «очень внимательно выслушать» выступление президента РФ Владимира Путина в Сочи на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай». Ее слова приводит РИА Новости.

«И посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, где Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе «Валдай». Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам», — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, российский лидер возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Путин на выступлении на «Валдае» произвел впечатление сильного лидера. По его словам, российский лидер был расслабленным, уверенным в себе и остроумным. Аналитик добавил, что на фоне уверенного выступления Путина в Копенгагене на саммите лидеров ЕС царила атмосфера страха.

В ходе своей речи российский лидер назвал простофилями тех, кто после распада СССР ожидал хороших отношений с Западом.

Путин отметил, что указанные «простофили» решили, что общая семья народов будет «по-семейному хорошо жить», но этого не произошло. Главное из заявлений российского лидера на «Валдае» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил свое выступление на «Валдае».