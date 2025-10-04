Президент России Владимир Путин на выступлении на «Валлае» произвел впечатление сильного лидера. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Я хочу сказать, что в ходе этого выступления меня впечатлило в Путине то, что он снова был расслабленным, уверенным в себе и остроумным», — подчеркнул он.

Меркурис напомнил, что на фоне уверенного выступления Путина на «Валдае» в Копенгагене на саммите лидеров ЕС царила атмосфера страха.

Немецкое издание Berliner Zeitung писало, что выступление президента России Владимира Путина в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом.

По мнению BZ, в речи российского лидера прослеживаются свидетельства резкого ухудшения отношений с Западом, особенно с Европой. Путин выразил готовность продолжать переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

В ходе своей речи на «Валдае» Путин назвал простофилями тех, кто после распада СССР ожидал хороших отношений с Западом.

Путин отметил, что указанные «простофили» решили, что общая семья народов будет «по-семейному хорошо жить», но этого не произошло. Главное из заявлений российского лидера на «Валдае» — в материале «Газеты.Ru».

