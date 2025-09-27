Лукашенко рассказал о своем навязчивом сне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил предприятие ЗАО (закрытое акционерное общество) «АСБ-Агро Городец», где в 1980-х сам был руководителем. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского политика Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства рассказал сотрудникам предприятия, что приехал, потому что ему постоянно снится «Городец».

«Снится, что я опять работаю в «Городце». А потом во сне думаю: почему я у кого-то что-то прошу, я же президент. «Городец» этот не отпускает. Думаю, ну надо заехать», — заявил он.

Лукашенко отметил, что не смог приехать раньше, а сейчас решил заехать по дороге из Москвы.

«Посмотрю, может быть, [«Городец»] сниться не будет», — заключил лидер.

25-26 сентября Лукашенко был в Москве с рабочим визитом. Его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле продлились более 5 часов. Одной из основных тем стал конфликт на Украине.

По итогам встречи Лукашенко заявил, что у России есть «очень хорошее» предложение, с которым Киеву стоит согласиться, чтобы не «потерять» страну. Также белорусский президент сообщил о желании поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Кроме Украины, лидеры обсудили двусторонние вопросы, в том числе строительство АЭС и поставки газа в Белоруссию.

