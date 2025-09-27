На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал о своем навязчивом сне

Лукашенко сообщил, что ему постоянно снится «Городец»
true
true
true

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил предприятие ЗАО (закрытое акционерное общество) «АСБ-Агро Городец», где в 1980-х сам был руководителем. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского политика Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства рассказал сотрудникам предприятия, что приехал, потому что ему постоянно снится «Городец».

«Снится, что я опять работаю в «Городце». А потом во сне думаю: почему я у кого-то что-то прошу, я же президент. «Городец» этот не отпускает. Думаю, ну надо заехать», — заявил он.

Лукашенко отметил, что не смог приехать раньше, а сейчас решил заехать по дороге из Москвы.

«Посмотрю, может быть, [«Городец»] сниться не будет», — заключил лидер.

25-26 сентября Лукашенко был в Москве с рабочим визитом. Его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле продлились более 5 часов. Одной из основных тем стал конфликт на Украине.

По итогам встречи Лукашенко заявил, что у России есть «очень хорошее» предложение, с которым Киеву стоит согласиться, чтобы не «потерять» страну. Также белорусский президент сообщил о желании поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Кроме Украины, лидеры обсудили двусторонние вопросы, в том числе строительство АЭС и поставки газа в Белоруссию.

Ранее Лукашенко рассказал, как врачи залезли ему в мозги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами