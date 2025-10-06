На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Армении создали департамент европейской интеграции

Пашинян учредил в структуре МИД Армении департамент европейской интеграции
Andreea Alexandru/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение, в рамках которого в структуре министерства иностранных дел республики будет создан отдельный департамент европейской интеграции. Об этом сообщили на сайте армянского кабмина.

«Путем выделения из департамента по делам Европы создать департамент европейской интеграции, являющийся основным структурным подразделением министерства иностранных дел», — говорится в документе.

Из распоряжения также следует, что Пашинян принял решение объединить департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИД Армении.

16 июля Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Европейского союза (ЕС). Глава республиканского кабмина отметил, что в ходе встреч и обсуждений армянская и европейская стороны посчитали, что это является «непростым процессом».

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России видят стремление Армении к балансированию на разных направлениях и следят за ее сближением с ЕС. По его словам, Москва заинтересована в максимальном взаимодействии с Ереваном.

Ранее в РФ не увидели противоречий между стремлением Армении в ЕС и членством в ЕАЭС.

