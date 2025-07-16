В Кремле прокомментировали возможное сближение Армении с ЕС

В России видят стремление Армении к балансированию на разных направлениях и следят за ее сближением с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим, что Ереван последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях, посмотрим, что конкретно принесет сближение с ЕС», — заявил представитель кремля.

По его словам, Москва заинтересована в максимальном взаимодействии с Ереваном. Песков отметил, что страны объединяют тесные двусторонние отношения.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении страны к членству в ЕС. Он отметил, что в ходе встреч и обсуждений армянская и европейская стороны посчитали, что это является «непростым процессом».

При этом, по словам армянского премьера, отношения между Россией и Арменией сегодня находятся на этапе трансформации, однако они не ухудшатся.

Ранее в Госдуме оценили слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ.