На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали возможное сближение Армении с ЕС

Песков: Россия следит за развитием отношений Армении с ЕС
true
true
true
close
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

В России видят стремление Армении к балансированию на разных направлениях и следят за ее сближением с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим, что Ереван последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях, посмотрим, что конкретно принесет сближение с ЕС», — заявил представитель кремля.

По его словам, Москва заинтересована в максимальном взаимодействии с Ереваном. Песков отметил, что страны объединяют тесные двусторонние отношения.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении страны к членству в ЕС. Он отметил, что в ходе встреч и обсуждений армянская и европейская стороны посчитали, что это является «непростым процессом».

При этом, по словам армянского премьера, отношения между Россией и Арменией сегодня находятся на этапе трансформации, однако они не ухудшатся.

Ранее в Госдуме оценили слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами