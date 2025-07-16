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Пашинян рассказал о желании Армении вступить в Евросоюз

Пашинян: Армения желает стать членом Евросоюза
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Армения хочет стать членом Европейского союза. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«От наших европейских коллег звучит вопрос: означает ли принятый в Армении закон о начале процесса вступления в Европейский союз, что Армения хочет стать членом Евросоюза. Ответ: да, Армения хочет стать членом ЕС», — сказал он.

Пашинян отметил, что в ходе встреч и обсуждений армянская и европейская стороны посчитали, что это является «непростым процессом».

«Все члены Евросоюза должны быть согласны, также страна должна соответствовать стандартам ЕС», — заключил премьер.

В июне Пашинян заявил, что Армению ждет выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. Он отмечал, что пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами ЕС.

Ранее в Армении оценили уровень отношений с Россией.

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