Путин оценил свое выступление на «Валдае»

Путин заявил, что честно и откровенно излагал суть вопросов в речи на «Валдае»

Президент России Владимир Путин честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним в ходе выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай». Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Просто честно, откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам», — сказал глава государства.

Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября. Мероприятие длилось почти четыре часа, и за это время глава государства успел ответить на десятки вопросов и затронуть ключевые темы внешней политики России.

Так глава государства ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. По его словам, ответ будет весьма убедительным. Путин уточнил, что, если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют».

О чем еще говорил Путин на форуме — в материале «Газеты.Ru».

