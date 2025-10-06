Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Его слова приводит Postimees.

Меркель заявила о вине ряда стран в том, что Россия начала спецоперацию.

«Обвинения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес стран Балтии и Польши являются наглыми и абсолютно неверными», — сказал он.

Бывшая канцлер Германии в интервью венгерскому изданию Partizán обвинила Польшу, Латвию, Литву и Эстонию в причастности к началу конфликта на Украине. Она сообщила, что эти страны саботировали в 2021 году попытку поиска конструктивного диалога с Россией.

По словам Меркель, в 2021 году она предложила новый формат диалога между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным, но Польша и страны Прибалтики активно воспротивились этой инициативе.

В свою очередь политолог Сергей Маркелов отметил, что Меркель обвиняет страны Прибалтики и Польшу в причастности к началу СВО, чтобы уменьшить свою вину.

Ранее Меркель отказалась считать Орбана «троянским конем» Путина.