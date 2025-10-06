Меркель отказалась считать Орбана «троянским конем» Путина: «Мы бы не попались»

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Partizán назвала «чушью» утверждения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «троянским конем» президента Владимира Путина в Евросоюзе.

«Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом», — сказала Меркель.

По ее словам, Орбан всегда отстаивал собственные позиции на европейской арене и очень четко формулировал точку зрения Венгрии. Комментируя ситуацию с покупкой Будапештом российских энергоресурсов Меркель отметила, что «Венгрия находится в ином положении».

Экс-канцлер указала, что в стране нет морских портов, и газ «сюда просто так не завезешь».

До этого Орбан говорил, что судьба Украины после окончания конфликта уже решена. По его словам, ее предлагается разделить на три части. В частности, в Европе, как указал Орбан, уже признают существование «российской зоны», однако идут дебаты относительно того, какой будет ее размер, формат и какие регионы она включит. Кроме того, открыт вопрос и о «демилитаризованной зоне», отметил премьер Венгрии.

Ранее Орбан объяснил, почему отказывает Украине в суверенитете.