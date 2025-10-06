Россия обладает собственным космическим потенциалом для выполнения военных задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», — сказал представитель Кремля.

Накануне сообщалось, что Служба внешней разведки (СВР) Украины зафиксировала факты предоставления Китаем данных спутниковой разведки России для нанесения ракетных ударов по украинской территории.

В августе был нанесен удар по американскому заводу Flex в городе Мукачево в Закарпатской области.

В сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз может ввести санкции против предприятий из Китая за поддержку российской военной промышленности.

Ранее в КНР заявили о законности сотрудничества с Россией.