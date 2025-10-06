В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Тверской области

Песков сообщил, что кандидатура врио главы Тверской области пока не определена

Кремль обнародует указ президента РФ Владимира Путина о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области после того, как его кандидатура будет определена. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Когда определят, будет соответствующий указ президента, и мы его обнародуем», — ответил Песков на вопрос о том, определились ли власти с кандидатурой врио губернатора Тверской области.

29 сентября российский лидер подписал указ о досрочном освобождении от должности губернатора Тверской области Игоря Рудени. В документе уточнялось, что глава региона ушел в отставку «по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу».

В тот же день Путин назначил Руденю на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Депутат Государственной думы РФ Михаил Романов поздравил чиновника с назначением на новую должность и отметил, что он прошел долгий и успешный путь на государственной службе. По словам парламентария, при участии Рудени было реализовано большое количество проектов в сфере сельского хозяйства, которые способствовали укреплению продовольственной безопасности страны. В свою очередь, Тверская область под его руководством добилась заметного социально-экономического роста, добавил законодатель.

