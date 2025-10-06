В Кремле оценили слова Трампа об инициативе Путина по ДСНВ

В Кремле приветствуют заявление президента США Дональда Трампа об инициативе президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основания для оптимизма в том плане, что США поддержат эту инициативу президента Путина», — сказал представитель Кремля.

22 сентября Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го. По словам главы государства, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

5 октября Трамп заявил, что предложение Путина по ДСНВ звучат как хорошая идея.

Ранее американские аналитики назвали устаревшим ядерный арсенал США.