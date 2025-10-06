На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грету Тунберг депортируют из Израиля после задержания

Anadolu: активистку Грету Тунберг депортируют из Израиля в Грецию
true
true
true
close
Pavel Golovkin/AP

Шведская активистка Грета Тунберг будет депортирована из Израиля в Грецию после задержания на борту судна, направлявшегося в сектор Газа. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Согласно информации агентства, всего в ходе данной операции будут депортированы 165 активистов.

«Тунберг прибудет в Грецию вместе с гражданами Греции, которые также были задержаны Израилем после участия во флотилии», — отмечается в сообщении.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов «Флотилии стойкости», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль был протаранен, другие атакованы водометами. Активистов на борту задержали, среди них была Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее тоже задержали и депортировали.

Власти Израиля депортировали как минимум 170 из более чем 450 задержанных активистов.

Ранее активистка из «Флотилии стойкости» напала на сотрудницу израильской тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами