Грету Тунберг депортируют из Израиля после задержания

Шведская активистка Грета Тунберг будет депортирована из Израиля в Грецию после задержания на борту судна, направлявшегося в сектор Газа. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Согласно информации агентства, всего в ходе данной операции будут депортированы 165 активистов.

«Тунберг прибудет в Грецию вместе с гражданами Греции, которые также были задержаны Израилем после участия во флотилии», — отмечается в сообщении.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов «Флотилии стойкости», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль был протаранен, другие атакованы водометами. Активистов на борту задержали, среди них была Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее тоже задержали и депортировали.

Власти Израиля депортировали как минимум 170 из более чем 450 задержанных активистов.

Ранее активистка из «Флотилии стойкости» напала на сотрудницу израильской тюрьмы.