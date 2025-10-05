На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС

Axios: Трамп матом ответил на скептицизм Нетаньяху и уговорил его пойти на сделку
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп якобы матом ответил на скептицизм премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении сделки с ХАМАС. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что нецензурной бранью Трамп отреагировал на реплику Нетаньяху о том, что согласие ХАМАС на условия президента США «ничего не значит».

Источники Axios утверждают, что президент США призвал премьера Израиля «принять победу». Этот разговор был важен из-за того, что он демонстрирует решительность Трампа в вопросе прекращения палестино-израильского конфликта, заключило издание.

3 октября в ХАМАС выразили готовность освободить всех заложников согласно плану Трампа. Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. А другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры».

Ранее Нетаньяху рассказал, что ждет ХАМАС после освобождения заложников.

