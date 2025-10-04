Нетаньяху рассказал, что ждет ХАМАС после освобождения заложников

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в видеообращении выразил надежду на то, что заложники (те, кто был захвачен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — «Газета.Ru») вернутся в ближайшие несколько дней. Его цитирует The Times of Israel.

Политик заявил, что страна «находится на пороге очень большого достижения», но «это еще не финал». Премьер-министр подчеркнул, что палестинское радикальное движение ХАМАС решило отпустить заложников из-за военного и дипломатического давления.

По словам главы кабмина, делегация Израиля отправится в Каир, чтобы согласовать «технические детали» их освобождения. Переговоры займут несколько дней. Второй этап сделки, как утверждает Нетаньяху, предполагает, что «ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа будет демилитаризован».

«Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану [президента США Дональда] Трампа, либо военным путем, с нашей стороны», — заключил премьер Израиля.

Накануне в ХАМАС выразили готовность освободить всех заложников согласно плану Трампа. Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. А другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры».

Ранее в ХАМАС заявили о невозможности передать заложников в установленный Трампом срок.