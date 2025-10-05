На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху остался недоволен ответом ХАМАС на план Трампа

Axios: Нетаньяху заявил, что не стоит радоваться ответу ХАМАС на план Трампа
Jack Guez/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свое разочарование реакцией палестинского движения ХАМАС на мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на слова неназванного американского чиновника.

«Биби (Нетаньяху — прим. ред.) заявил Трампу, что радоваться тут нечему и что это ничего не значит», — приводит портал слова чиновника.

4 октября ХАМАС объявил о готовности выполнить условия плана, предложенного Трампом, включающие освобождение всех живых израильских заложников и передачу тел граждан, не переживших пленение. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

Канцелярия Нетаньяху, в свою очередь, заявила о начале незамедлительной реализации первого этапа плана Трампа, направленного на освобождение всех заложников.

Ранее в ХАМАС назвали условие для сдачи оружия.

Война в Газе
